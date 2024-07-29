Украинский гимнаст: «Чувствуем отсутствие РФ на Играх, это сильная команда»

Украинский гимнаст Илья Ковтун признался, что ощущает отсутствие сборной России на летних Олимпийских играх в Париже.

Российские гимнасты пропускают Олимпиаду.

— Мы чувствуем их отсутствие, потому что это сильная команда. Конечно, это дает другим странам больше возможностей, — приводит слова Ковтуна Reuters.



Мужская (Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный) и женская (Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова) сборные России по спортивной гимнастике выиграли командное многоборье на Олимпиаде‑2020 в Токио.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. В соревнованиях участвуют 15 спортсменов из России в нейтральном статусе.