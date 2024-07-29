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Украинский гимнаст Ковтун: «Чувствуем отсутствие России на Олимпиаде, потому что это сильная команда»

Украинский гимнаст Илья Ковтун признался, что ощущает отсутствие сборной России на летних Олимпийских играх в Париже.

Украинский гимнаст: «Чувствуем отсутствие РФ на Играх, это сильная команда»
© globallookpress.com

Российские гимнасты пропускают Олимпиаду.

— Мы чувствуем их отсутствие, потому что это сильная команда. Конечно, это дает другим странам больше возможностей, — приводит слова Ковтуна Reuters.

Мужская (Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный) и женская (Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова) сборные России по спортивной гимнастике выиграли командное многоборье на Олимпиаде‑2020 в Токио.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. В соревнованиях участвуют 15 спортсменов из России в нейтральном статусе.

Летние виды спорта
Владислав Уразов
Артур Далалоян
Ангелина Мельникова
Никита Нагорный
Давид Белявский
Денис Аблязин
СБОРНАЯ РОССИИ