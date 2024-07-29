Украинский гимнаст высказался об отсутствии России на Олимпиаде

Гимнаст из Украины Илья Ковтун заявил, что отсутствие спортсменов из России на Олимпиаде в Париже «чувствуется». Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По его словам, в мужском командном многоборье ощущается отсутствие соперников из России, потому что они всегда показывали себя сильными спортсменами. При этом Ковтун также добавил, что их отсутствие дает «больше возможностей» спортсменам из других стран.

«Это дает другим странам больше возможностей», — заявил он.



Ранее украинская фехтовальщица Ольга Харлан обняла россиянку Анну Башту после поединка на Олимпийских играх в Париже.