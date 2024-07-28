ФИФА лишила сборную Канады шести очков за шпионаж на Олимпиаде

Международная федерация футбола вынесла наказание олимпийской женской сборной Канады в связи с нарушением дисциплинарного кодекса.

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Накануне старта на олимпийском турнире представители канадской сборной с помощью дронов следили за тренировкой своих соперниц из Новой Зеландии. Однако были пойманы на шпионаже.

В ФИФА провели расследование инцидента после обращения Новой Зеландии и в субботу вынесла наказание. Команду на Олимпиаде в Париже лишили шести очков в групповом турнире, а также оштрафовали на 200 тысяч швейцарских франков.

Теперь у канадок, которые все же обыграли Новую Зеландию в первом туре - "минус 3" очка.

Олимпиада в Париже начинается со скандалов: спортсмены жалуются на условия проживания, отсутствие кондиционеров и неработающие лифты

Также вынесены наказания и представителям команды. Главный тренер сборной Беверли Пристман, ее ассистент Жасмин Мандер и аналитик сборной Джозеф Ломбарди отстранены от футбольной деятельности на один год.