Австралия стала лидером медального зачета Олимпийский игр после первого дня

Сборная Австралии по итогам первого дня Олимпийских игр в Париже стала лидером медального зачета. Это следует из таблицы, опубликованной на сайте Игр.

© РИА Новости

Австралийские спортсмены завоевали пять медалей — три золотые и две серебряные. На первое место подиума поднялись велогонщица Грейс Браун и пловчиха Ариарне Титмус, также победу одержала женская сборная по плаванию в эстафете 4×100 м вольным стилем. Серебро получили пловец Элайджа Уиннингтон и мужская эстафета 4×100 м вольным стилем.

ФИФА лишила сборную Канады шести очков за шпионаж на Олимпиаде

На втором месте в зачете сборная Китая — два золота и одна бронза. На третьем — команда США с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами. Франция поднялась на четвертое место.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее в Польше комментатора отстранили от работы на ОИ из-за критики церемонии.