Украинская теннисистка снялась с Олимпиады в Париже

Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с Олимпийских игр в Париже, сообщает «Чемпионат». По информации портала, спортсменка не уточняла причины принятия соответствующего решения. Известно, что она является 47-й ракеткой мира.

На турнире в одиночном разряде украинку заменит представительница Австралии Оливия Гадеки. Ей предстоит сразиться с нидерландкой Аранчей Рус.

Ранее сообщалось, что Австралия оказалась лидером медального зачета по итогам первого дня Олимпийских игр в Париже. 27 июля было разыграно 13 комплектов наград. Австралийские спортсмены принесли своей стране три золотые медали и две серебряные.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые элементы на церемонии открытия Олимпиады в Париже можно назвать совершенно отвратительными. По его словам, Международный олимпийский комитет пошел по опасному пути, поскольку согласовал такие моменты. Тот факт, что церемонию не транслировали в России, стал хорошим моментом, заключил Песков.

В то же время двукратный серебряный призер Олимпиады-2012 по спортивной гимнастике Виктория Комова пришла в ужас от открытия Игр в Париже. На своей странице в соцсетях она назвала кадры с церемонии с полуголым синим мужчиной провалом.