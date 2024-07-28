Японский дзюдоист отказался пожимать руку сопернику после поражения на Олимпиаде

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Японец Рюдзю Нагаяма отказался пожать руку испанцу Франсиско Гарригосе после поражения в четвертьфинальной схватке по дзюдо на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщила газета Marca.

После завершения поединка испанец хотел пожать руку сопернику, но японец отказался, после чего Гарригос поклонился и ушел вместе с командой в раздевалку. Японский спортсмен некоторое время оставался в месте проведения схватки из-за несогласия с результатом поединка и был освистан зрителями.

Тренер испанского спортсмена рассказал об угрозах, которые поступают его подопечному после боя. "Они говорили не возвращаться ему в Японию, потому что там его плохо примут, это позор, - сказал Кино Руис. - Я не знаю, против чего они протестуют, поскольку есть правила, в которых сказано, что, когда вы теряете сознание в партере, вы проигрываете поединок, это иппон".

По итогам соревнований оба дзюдоиста стали бронзовыми призерами Олимпиады в весовой категории до 60 кг.