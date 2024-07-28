Гуляев отреагировал на лишение журналистов ТАСС олимпийских аккредитаций

Лишение журналистов ТАСС олимпийских аккредитаций можно охарактеризовать словом "дурдом". Такое мнение ТАСС высказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

"Что тут можно еще сказать? Дурдом", - сказал Гуляев.



В воскресенье оргкомитет Олимпиады отозвал у четырех журналистов ТАСС аккредитации. Трое корреспондентов успели осветить церемонию открытия Олимпиады и некоторые соревнования. Сотрудники ТАСС работали в соответствии с правилами подобных крупных турниров, никаких замечаний со стороны организаторов к ним не поступало.

Ранее французская сторона отказалась предоставить аккредитации на Олимпиаду некоторым российским журналистам. Париж объяснял свое решение тем, что якобы опасается потенциальных попыток шпионажа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова для президента Франции Эмманюэля Макрона является пустым звуком.