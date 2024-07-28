Французская велогонщица потеряла сознание после падения на Олимпиаде-2024

Француженка Лоана Лекомте потеряла сознание после падения на трассе в дисциплине маунтинбайк.

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В воскресенье на Олимпийских играх в Париже была разыграна первая медаль в маунтинбайке. Дистанция оказалась непростой и одна из претенденток на победу француженка Лоана Лекомте не сумела добраться до финиша.

На заключительном отрезке дистанции она неудачно упала, ударившись о жесткую поверхность, после чего потеряла сознание. Ее унесли с трассы на носилках, по информации СМИ, обошлось без серьезных травм.

Победу в гонке отпраздновала другая представительница Франции Полин Ферран-Прево. Серебро у Хейли Баттен из США, бронза досталась шведке Йенне Риссведс.