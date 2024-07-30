Словенская дзюдоистка стала олимпийской чемпионкой в категории до 63 кг

Словенская дзюдоистка Андрея Лешки стала чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в Париже в категории до 63 кг. В финальной схватке она одолела представительницу Мексики Приску Авити Алькарас.

Бронзовые медали Игр в Париже разделили французская спортсменка Кларисс Агбеньену и дзюдоистка из Косово Лаура Фазлиу.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.