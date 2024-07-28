14-летняя японка стала олимпийской чемпионкой

14-летняя представительница Японии завоевала титул олимпийской чемпионки на Играх-2024 в Париже.

В воскресенье на Олимпийских играх определились обладатели медалей в скейтбординге. Победу в соревнованиях одержала 14-летняя Коко Йосизава из Японии. Ее выступление в дисциплине "стрит", в которой имитируется городская среда на площадке с препятствиями, судьи оценили в 272,75 балла.

Серебро досталось еще одной японке - 15-летней Акаме Лиз - 265,95 балла. Самой старшей на пьедестале почета стала бронзовый призер Райсса Леал из Бразилии - 253,37 балла. Этой спортсменке 16 лет.

Примечательно, что на Олимпиаде в Пекине бразильянка стала серебряным призером.