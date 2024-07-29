Литовская пловчиха вышла на Олимпиаде под нейтральным флагом

Литовская пловчиха Руте Мейлутите вышла под нейтральным флагом на полуфинальный олимпийский заплыв на дистанции 100 метров брассом из-за ошибки организаторов. Об этом сообщает сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Спортсменка не смогла выйти в финал соревнований, приплыла 11-й. Когда девушка выходила на заплыв, за ее спиной появился флаг, под которым в нейтральном статусе выступают россияне и белорусы.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.

Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие впервые прошло не на стадионе, а в городе, в том числе на Сене, по которой плыли суда с артистами и делегациями стран.