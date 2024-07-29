Британского комментатора отстранили от работы на ОИ за проявление сексизма

Телеканал Eurosport отстранил британского комментатора Боба Балларда от работы на Олимпийских играх в Париже из-за сексистских высказываний во время соревнований по плаванию. Об этом сообщила газета The Guardian.

Баллард после победы сборной Австралии в эстафете 4x100 м вольным стилем в субботу произнес: "Женщины только что закончили. Вы знаете, какими бывают женщины, слоняются без дела, делают макияж". Комментатор Лиззи Симмондс, находившаяся в эфире вместе с Баллардом, назвала это высказывание возмутительным.

"Вчера вечером во время репортажа Eurosport комментатор Боб Баллард сделал неуместный комментарий. С этой целью он был немедленно удален из нашего списка комментаторов", - приводит издание заявление телеканала.



Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.