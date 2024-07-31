На Олимпиаде стартовали первые соревнования по триатлону в Сене

Первые соревнования по триатлону на Олимпийских играх в Париже стартовали в среду. Первыми на старт вышли женщины, после них выступят мужчины.

28 и 29 июля у триатлонистов были отменены тренировочные мероприятия из-за загрязнения Сены, вызванного дождями. 30 июля организаторы по этой же причине перенесли мужские соревнования на среду. 31 июля оргкомитет Олимпиады получил одобрение на проведение соревнований по триатлону.

Агентство RMC Sport сообщало, что при невозможности провести соревнования в назначенные дни, их перенесут на запасной день - 2 августа.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.