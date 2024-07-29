Украинская фехтовальщица обняла россиянку, выступающую за Азербайджан

Украинская фехтовальщица Харлан обняла россиянку, выступающую за Азербайджан, на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка 2008 года в командной сабле Ольга Харлан обняла россиянку Анну Башту, которая выступает за сборную Азербайджана. В поединке на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) Харлан победила со счётом 15:6.
Серебряный призёр чемпионата мира 2022 года Анна Башта родилась в Тольятти. Она выступала за Россию до 2019 года.
На чемпионате мира 2023 года Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой, из-за чего украинка была дисквалифицирована, так как это противоречило правилам. Однако позднее правила были изменены, а Харлан в качестве извинений получила уайлд-кард от МОК на Олимпиаду в Париже.
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Украинская фехтовальщица Харлан обняла россиянку, выступающую за Азербайджан, на Олимпиаде