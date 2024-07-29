Объятия украинки Харлан с уроженкой России объяснили тараканами в голове

Президент Федерации фехтования России, двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов резко отреагировал на объятия украинской фехтовальщицы Ольги Харлан с уроженкой России Анной Баштой, заявив, что представители Украины часто меняют свое мнение. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Думаю это связано с тараканами в ее голове, которые сжирают ее мозг, больше ни с чем. Естественно, это все бред. Они сами не знают чего хотят, так как мнение у них меняется каждый день», — сказал Мамедов.



Харлан обняла Башту, которая представляет Азербайджан, после их поединка на летних Олимпийских играх — 2024. Украинская спортсменка одержала победу со счетом 15:6.

Башта — уроженка города Тольятти. Она выступала за Россию до 2019 года, после чего сменила сборную и начала выступать под флагом Азербайджана. В 2022 году она выиграла серебряную медаль чемпионата мира.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Играх принимают участие 15 российских спортсменов.