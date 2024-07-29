Пити сдал положительный тест на COVID‑19 после завоевания серебра Игр в Париже

Тест трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию британца Адама Пити дал положительный результат на COVID‑19, сообщает в соцсети Х журналист газеты The Times Мэтт Лоутон.

В воскресенье Пити стал вторым в финале на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде‑2024, это его третье олимпийское серебро в карьере при трех золотых медалях.

Также 29‑летний спортсмен является восьмикратным чемпионом мира.

Олимпиада в Париже завершится 11 августа.