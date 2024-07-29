Дзюдоист Хидаят Гейдаров завоевал первое золото ОИ-2024 для Азербайджана

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров стал олимпийским чемпионом в весе до 73 кг. Он победил спортсмена из Франции Жоан-Бенжамена Габа.

© Чемпионат.com

В поединке за бронзу Адиль Османов из Молдавии одолел итальянца Мануэля Ломбардо (10:0), а японец Соити Хасимото оказался сильнее Акила Гякова, представляющего Косово (1:0).

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.