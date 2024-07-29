Француз Николя Жестен, выступающий в каноэ-одиночках, стал обладателем золотой медали Олимпиады-2024 с результатом 91,36. Второе место занял Адам Бёрджесс из Великобритании — 96,84. На третьем месте расположился Матей Бенюш из Словакии — 97,03.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.