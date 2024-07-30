Американские гимнастки завоевали золото ОИ-2024 в командном многоборье

Женская сборная США по спортивной гимнастике завоевала золото Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в командном многоборье. В сумме за четыре вида дисциплин (опорный прыжок, конь, вольные упражнения и брусья) американки получили от судей 171.296 балла. Серебряные медали завоевали представительницы Италии. Тройку призёров замкнули гимнастки из Бразилии.

Спортивная гимнастика. Олимпиада-2024. Командное многоборье. Женщины. Финал:

США – 171.296 балла. Италия – 165.494. Бразилия – 164.497.

Накануне золото у мужчин в командном многоборье Олимпиады-2024 выиграли представители Японии.

Стоит отметить, что на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) женское командное многоборье выиграла сборная России (ОКР), серебро завоевали американки, бронзу — британки.