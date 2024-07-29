В Госдепе прокомментировали церемонию открытия ОИ

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты не увидели в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже какого-либо оскорбления Иисуса Христа, поэтому не выражали Франции протеста в связи с этим.

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"Конечно, не прослеживается, что в начале Олимпиады было оскорбление Иисуса [Христа], и, конечно, это не тот [вопрос], который мы бы подняли [в отношении правительства Франции] в связи с Олимпиадой", - сказал Пател в ходе брифинга.



Представитель Госдепа отвечал на вопрос о том, выразил ли Вашингтон протест Парижу в связи с церемонией открытия, которая, по словам задававшего вопрос журналиста, не только была оскорбительной по отношению к Иисусу Христу, но и задела чувства как христиан, так и мусульман.

Летняя Олимпиада 2024 года, от которой Россия отстранена, не транслируется в РФ ни по одному телеканалу, в том числе не была показана церемония открытия Игр, состоявшаяся 26 июля. Во время церемонии представили пародию на работу Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", которую христиане по всему миру подвергли критике. Отдельные фрагменты представления широко разошлись в соцсетях, а их содержание вызвало дискуссию как в России, так и за рубежом. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал пародию отвратительной и порадовался за российских телезрителей, которые были лишены возможности ее увидеть. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в свою очередь, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала отсутствие у Запада представлений о культуре и общественной морали.

Директор открытия Игр-2024 сделал заявление о церемонии

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.