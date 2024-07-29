Татьяна Смит стала чемпионкой Олимпиады-2024 на дистанции 100 метров брассом

На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) прошёл финальный заплыв у женщин на дистанции 100 метров брассом. Его победительницей стала олимпийская чемпионка Токио-2020 на дистанции 200 метров брассом представительница ЮАР Татьяна Смит.

Смит преодолела дистанцию за 1.05,28 секунды. Второй результат в финальном заплыве показала представительница Китая Тан Цяньтин, тройку призёров замкнула Мона Макшерри, представляющая Ирландию.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Из них один — представитель водных видов спорта.