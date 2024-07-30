Мужские соревнования по триатлону на Олимпиаде перенесли

Мужские соревнования по триатлону на Олимпийских играх-2024 в Париже перенесли. Об этом сообщается на сайте Международного союза триатлона (World Triathlon).

Соревнования были запланированы на 30 июля. Однако из-за того, что качество воды в Сене остается неудовлетворительным, мужчины выйдут на старт 31 июля в 10:45 (по Парижу). Женщины по расписанию должны будут стартовать в тот же день в 8:00.

Ранее из-за грязной Сены были отменены две предстартовые тренировки. При этом организаторы обещали, что качество воды вернется к приемлемому уровню до начала соревнований.

28 июля лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что дождь, прошедший 26-27 июля в Париже, сделал напрасными усилия властей по очистке Сены. Политик возмутился тем, что на очистку реки ради этого заплыва потратили 1,4 миллиарда евро. Однако из-за дождей и загрязнения реки спортивные мероприятия переносят.