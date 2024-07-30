Организаторы ОИ-2024 перепутали флаги и гимны стран-участников

Во время представления аргентинской пловчихи Макарены Себаллюс организаторы Олимпийских игр в Париже показали на экране флаг Китая вместо флага Аргентины. Об этом сообщает Ruptly.

Спортсменка заметила ошибку: выходя на публику она взглянула на экран и ненадолго впала в ступор. После этого Себаллюс продолжила идти, однако в ее взгляде читалось недоумение.

Отметим, что это не первый подобный случай на ОИ-2024. Ранее при выходе литовской пловчихи Руте Мейлулите организаторы вывели на экран нейтральный флаг спортсменов. Под ним на этих Играх выступают российские и белорусские атлеты.

Напомним, что Олимпийские игры проходят с в Париже с 26 июля по 11 августа. Всего в соревнованиях задействуют 36 объектов по всей столице. К участию в ОИ-2024 допустили 15 российских спортсменов.