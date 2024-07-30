Сербия завоевала первое золото Олимпиады-2024

Сборная Сербии стала победителем микст соревнований по стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров. В споре за золотые награды Олимпиады-2024 сербы оказались точнее представителей Турции. Счёт — 16:14.

Победа в соревнованиях по стрельбе открыла счёт медалям Сербии на Олимпийских играх в Париже. Золото стране принесли Дамир Микеч и Зорана Арунович.

В поединке за бронзу турнира сошлись представители Индии и Южной Кореи. Со счётом 16:10 сильнее оказались индийцы Ману Бхакер и Сарабджот Сингх.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион британский гимнаст Макс Уитлок заявил, что российские гимнасты на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) смогли бы бороться за самые высокие награды.