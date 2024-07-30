В МОК восхитились «летящим» серфером

Международный олимпийский комитет (МОК) высоко оценил фотографию бразильского серфингиста Габриэля Медины на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Габриэль Медина и мать-природа объединили усилия для создания «фотографии Олимпиады». Трехкратного чемпиона мира называли по-разному, и сегодня, увидев, как он летает по небу, следующее имя, добавленное в этот список — Супермен», — отреагировали в организации.



На этом фото серфингист парит высоко в воздухе с поднятой вверх рукой. Медина продолжает выступления на Олимпиаде, он дошел уже до 1/4 финала.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.