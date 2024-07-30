Бывшая российская пловчиха обратилась к французам после смены гражданства

Бывшая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова обратилась к жителям Франции с благодарностью после смены гражданства. Об этом сообщает издание RMC.

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— Я говорю спасибо. Чувствую, как будто я самая француженка из француженок. Никогда не испытывала такого, — сказала она.



По словам спортсменки, ее мать боялась негативного восприятия со стороны французов. Однако Кирпичникова заявила, что местная публика оказывает сильную поддержку спортсменке, передает RMC.

На Олимпиаде в Париже она заявлена на дистанциях 400, 800 и 1500 метров вольным стилем. Пловчиха не смогла пробиться в финал заплыва на 400 метров, однако вышла в финал на 1500 метров.

Кирпичниковой 24 года, с 2019 года она проживает во Франции. Ранее она выиграла три золотые медали чемпионата Европы на короткой воде в Казани, который проходил в 2021 году. Также пловчиха является серебряным призером чемпионата мира на короткой воде 2021 года в Абу-Даби.

Кирпичникова выиграла две золотые медали на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Румынии.

В июне 2023 года Анастасия Кирпичникова сказала, что готова завоевать много медалей для Франции. 11 июня она стала чемпионкой Франции на дистанции 400 метров вольным стилем.

В марте 2023 года сообщалось, что российская теннисистка Варвара Грачева намерена выступать за Францию. Она уже завершила подачу документов для смены спортивного гражданства.