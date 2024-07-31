Проститутки Парижа пожаловались на Олимпийские игры

Во Франции секс-работницы стали испытывать сложности с работой после начала Олимпийских игр в Париже. Об этом пишет News.com.au.

Согласно данным национальных агентств и благотворительных организаций, во Франции проживают около 40 тысяч человек, которые занимаются проституцией. Французские законы позволяют предлагать секс за деньги, но запрещают сексуальную эксплуатацию и покупку сексуальных услуг. Таким образом, ответственность в случае вмешательства полиции несут клиенты и сутенеры. При этом работающие в секс-индустрии мужчины и женщины должны быть зарегистрированы, но часто они не следуют правилам.

Стал известен лидер в медальном зачете Олимпиады-2024

Однако с началом Олимпиады патрулирование улиц усилилось, и секс-работницы, у которых не всегда все в порядке с документами, опасаются, что их могут арестовать и лишить заработка. «Я очень напряжена, мне постоянно страшно. Каждый день проходят полицейские проверки, поэтому я все реже выхожу на работу. Если они меня арестуют, то депортируют в Китай, а там мне не окажут медицинской помощи», — пожаловалась 55-летняя женщина, семь лет назад приехавшая в Париж из Китая. Она рассчитывала работать уборщицей, но ушла в проституцию после того, как ей диагностировали рак груди, чтобы оплачивать счета за лечение.

Других женщин беспокоят новые правила безопасности, ограничивающие движение пешеходов и транспорта по Парижу.

«Наши постоянные клиенты не смогут добраться к нам со всеми этими ограничениями. И я не думаю, что туристы, проходящие мимо, будут прыгать на нас. Так что мы уходим отсюда», — рассказала 50-летняя Жюст, работающая в секс-индустрии уже 22 года.



В пятницу, перед церемонией открытия Олимпийских игр, которая прошла вдоль Сены, секс-работницы были вынуждены покинуть свои обычные точки.

Ранее Катия Кортес, которая получила приз «Лучшая эскортница года Австралии», рассказала, почему многие мужчины отдают предпочтение услугам секс-работниц. Одной причиной популярности экскортниц, по мнению Кортес, является отсутствие необходимости тратить усилия на ухаживания.