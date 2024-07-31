Организаторам разрешили проводить олимпийские соревнования по триатлону в Сене

Организаторам Олимпийских игр-2024 разрешили проводить соревнования по триатлону в реке Сена. Об этом сообщается на странице Международного союза триатлона (World Triathlon) в соцсети X.

«Мы поплывем», — говорится в сообщении.



Таким образом, триатлон состоится в полном объеме и будет состоять из заплыва, заезда на велосипеде и забега.

Триатлон на Олимпиаде может пройти в формате дуатлона из‑за качества воды в Сене

Ранее из-за грязной Сены были отменены две предстартовые тренировки. При этом организаторы обещали, что качество воды вернется к приемлемому уровню до начала соревнований.

Изначально мужской заплыв должен был состояться 30 июля, однако был перенесен на 31-е число из-за качества воды. В этот же день состоятся женские соревнования.