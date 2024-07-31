Организаторы ОИ-2024 создали пародию на «Тайную вечерю» вопреки опровержению

Организаторы Олимпийских игр в Париже действительно вдохновлялись работой Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» при планировании шоу, хоть и отрицали это впоследствии. Как сообщает ТАСС, об этом написала газета New York Post со ссылкой на источник в оргкомитете.

По словам собеседника, арт-директор церемонии открытия Тома Жолли «вдохновлялся знаменитой работой Леонардо да Винчи, чтобы создать антураж». Он отметил, что отсылки на работу да Винчи уже делали Энди Уорхол и авторы известного мультсериала «Симпсоны».

Напомним, что Олимпийские игры в Париже начались 26 июля. В ходе церемонии открытия публике показали театрализованное представление, которое стало объектом критики: организаторы представили пародию на «Тайную вечерю», где вместо Иисуса Христа и его учеников показали представителей ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ).

Впоследствии организаторы Олимпийских игр заявили, что автор провокационной пародии вдохновлялся «греческой мифологией». В частности, он якобы брал за основу праздничный пир с участием бога виноделия Диониса.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ