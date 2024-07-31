Определилась победительница женского триатлона на Олимпиаде

Француженка Кассандра Богран завоевала золотую медаль в соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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Она преодолела дистанцию, которая состоит из водной части (заплыв в Сене), велосипедной и беговой, за 1 час 54 минуты и 55 секунд.

На втором месте оказалась спортсменка из Швейцарии Жюли Деррон, замкнула тройку лучших представительница Великобритании Бет Поттер.

30 июля стало известно, что соревнования по триатлону, которые должны были пройти в этот день, перенесены на сутки. Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что триатлон пройдет 31 июля в полном объеме.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали. Российские триатлонисты в Париж не приехали.