Олимпиада в Париже: дзюдоисты Грузии и Таджикистана выиграли для своих сборных первые медали

Новые олимпийские медали заработали сборные СНГ и Грузии. В борьбу за награды в Париже включились таджикские и грузинские команды. Большую часть медалей в копилку по-прежнему приносят представители дзюдо, передает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

Грузинский «Ураган» Тато Григалашвили исполнил свою мечту и выиграл олимпийскую медаль. Эта награда стала и первой в копилке сборной Грузии. Правда, радость лучшего дзюдоиста мира получилась с серебряным привкусом. Трехкратный чемпион планеты ехал в Париж в статусе главного претендента на золото. Но в финале его ждал олимпийский чемпион Токио Таканори Нагасэ. Более опытный японец поймал грузинского борца на ошибке и выиграл иппоном. Но даже в поражении Тато нашел положительные моменты.

«На прошлых играх было очень тяжело, в Токио на трибунах не было болельщиков. В Париже все по-другому. Полные залы людей, которые по-настоящему любят дзюдо. У нас здесь есть и грузинские болельщики. Спасибо им за мою медаль», – отметил серебряный призер Олимпийских игр Тато Григалашвили.



Есть первая медаль и в копилке сборной Таджикистана, причем ее пришлось ждать восемь лет. Последний раз таджикские атлеты поднимались на пьедестал в 2016 году в Рио. И снова радость болельщикам принесли дзюдоисты. Сомон Махмадбеков завоевал бронзу.

Это пятая олимпийская награда за всю историю независимого Таджикистана. Сомон тренируется в Иркутске в клубе «Мори», которым руководит его дядя. А брат Сомона Махмадбек выступает за Россию. Он был в числе тех, кого допустили до участия к играм, но Махмадбек отказался. Поэтому свою бронзовую победу Сомон посвятил не только стране, но и своему брату.

«На играх в Токио я не смог выиграть ни одной медали, но здесь мне повезло выиграть бронзу, я очень счастлив», – поделился бронзовый призер Олимпийских игр Сомон Махмадбеков.



Позади неделя соревнований и атлеты из СНГ и Грузии завоевали в общей сложности девять наград. Выше всех пока команда из Казахстана – у них золото и две бронзы. Включились в медальную гонку Грузия и Таджикистан. Впереди еще 12 насыщенных дней, так что мы вправе ожидать увеличения медального фонда минимум в два раза.

31 июля в Париже разыграют медали в плавании, спортивной гимнастике, гребле и дзюдо.