Канадского триатлониста вырвало несколько раз по ходу соревнований на ОИ

Канадскому триатлонисту Тайлеру Миславчуку стало плохо на финише олимпийской дистанции на Играх‑2024 в Париже.

Соревнования триатлонистов на Олимпиаде состоят из заплыва на 1,5 км по реке Сена, велогонки на 40 км и бега на 10 км.

Миславчука, занявшего девятое место, вырвало на финише, эпизод попал в телетрансляцию.

— Я приехал сюда не для того, чтобы войти в десятку лучших, но я выложился полностью. Я шел до конца и не жалею — меня рвало 10 раз, — заявил спортсмен, которого цитирует Daily Mail.



Соревнования были перенесены с утра вторника на среду после того, как организаторы посчитали, что качество воды в Сене недостаточно высокое. 31 июля организаторы заявили, что взятые пробы показали «гораздо более низкие» уровни бактерий, чем пороговое значение для проведения мероприятия.

Победу в мужском триатлоне на Играх в Париже одержал британец Алекс Йи, у женщин золото взяла француженка Кассандра Богран.