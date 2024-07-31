Астронавты NASA провели мини-соревнования на МКС в честь Игр 2024

Шесть астронавтов NASA, находящихся на борту Международной космической станции, провели серию упражнений в поддержку Олимпийских игр в Париже. В опубликованном NASA ролике они показали, каково в невесомости толкать ядро, метать диск, поднимать штангу, прыгать, бегать и делать кувырок.

Видео начинается с передачи олимпийского огня — имитационного, поскольку на МКС открытый огонь строго запрещен. Астронавт Джанет Эппс передала огонь Майку Барратту, Суните Уильямс, Трейси Колдуэлл Дайсон и Бутчу Уилмору.

После этого астронавты устроили орбитальные игры. Баратт метал самодельный диск, Уилмор толкал шар из клейкой ленты, а Уильямс и Мэтью Доминик выполняли гимнастические упражнения. В завершение они обратились к реальным спортсменам и заявили, что получили огромное удовольствие, притворяясь олимпийцами. Они пожелали удачи каждому атлету, который выступает на ОИ-2024.