Француз Леон Маршан выиграл золото на 200 м баттерфляем с олимпийским рекордом

Французский пловец Леон Маршан стал двукратным чемпионом Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Он выиграл на дистанции 200 м баттерфляем, установив новый олимпийский рекорд — 1.51,21.

Серебряную медаль завоевал венгерский пловец Криштоф Милак, который побеждал на этой дистанции в Токио (Япония). Венгр показал результат 1.51,75. Отметим, что предыдущий олимпийский рекорд принадлежал Милаку. Бронза — у канадца Ильи Харуна (1.52,80).

Ранее Маршан выиграл золото на 400 м комплексом, также установив олимпийский рекорд. Для Франции медаль Леона стала 24-й на домашней Олимпиаде. Милак принёс сборной Венгрии вторую медаль на Играх-2024. 19-летний Харун завоевал седьмую награду для команды Канады.