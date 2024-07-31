Выступавшая за Россию пловчиха принесла Франции серебро ОИ

Французская пловчиха Анастасия Кирпичникова, выступавшая за Россию, завоевала серебряную медаль на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на дистанции 1500 метров вольным стилем. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Спортсменка преодолела дистанцию за 15 минут и 40,35 секунды. Олимпийской чемпионкой в восьмой раз в карьере стала американка Кэти Ледеки, она выиграла с олимпийским рекордом (15 минут и 30,02 секунды). Тройку сильнейших замкнула немка Изабель Гозе (15 минут и 41,16 секунды).

О смене Кирпичниковой спортивного гражданства стало известно в апреле прошлого года. На протяжении пяти лет спортсменка тренируется во Франции. Ранее сообщалось, что пловчиха имеет шансы принять участие в чемпионате мира-2023 и Олимпийских играх-2024 в составе европейской сборной.

24-летняя Кирпичникова — трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде в составе сборной России. В ее активе есть также серебряная медаль чемпионата мира.