Российский пловец в одиночку сражается на Олимпиаде

Евгений Сомов приехал в Париж не из России, а из США.

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25-летний пловец Евгений Сомов был первым из россиян, кто выступил на Олимпийских играх в Париже. В предварительном заплыве на дистанции 100 метров брассом он финишировал 13-м и вышел в полуфинал! Правда, до финала дело так и не дошло, проявить себя Сомову не удалось.

Изначально предполагалось, что Евгений во Франции выступит только на своей профильной дистанции, однако ему разрешили заявиться ещё и на 50 м вольным стилем. Сегодня Сомов выйдет на старт.

Юниором брал медали вместе с Колесниковым

Некогда Евгений Сомов был восходящей звездой российского плавания. Петербуржец брал медаль за медалью на чемпионатах Европы и мира по своим возрастам в компании сверстников, среди которых теперь уже именитые Климент Колесников и Иван Гирёв.

Вместе с ребятами Сомов выигрывал золото летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в 2015-м, серебро чемпионата Европы и золото чемпионата мира в 2017 году в комбинированной эстафете. Евгений блистал и в личных дисциплинах: в 2015-м на том же олимпийском фестивале взял бронзу на 200 м комплексом, а на ЧЕ – золото на 200 м брассом.

Колесников и Гирёв продолжили покорять подиумы и на взрослых стартах и в 2020 году стали призёрами летних Олимпийских игр в Токио. А вот Сомов вообще пропал с радаров российских и мировых бассейнов.

Так о нём и забыли. Вспомнили только перед Олимпиадой-2024.

«Тебе уже 25. Зачем?!»

Оказалось, что после школы Сомов получил спортивную стипендию в американском университете. Пока шла учёба, он продолжал плавать за студенческую команду. А потом вообще завязал со спортивной карьерой на два года и вернулся только за восемь (!) месяцев до Олимпийских игр.

«Я даже когда друзьям зимой писал, что хочу снова начать серьёзно плавать, они удивились. «Тебе уже 25. Зачем?! Очень сомнительная идея». А я-то понимаю, что сейчас самый расцвет», – уверен Сомов.



Возвращение всё же состоялось. Говорит, отдохнул.

«Плюс начал работать тренером, много тусовался в бассейне и понял, что всё-таки люблю плавание. Тем более внутренне я всегда понимал, что показал далеко не все результаты, которые мог бы», – поделился Евгений.



Тренера и команды у Сомова нет, а личные тренировки он может себе позволить только по вторникам и четвергам, когда сам не ведёт занятия. Ему помогает Пьянки Гибсон – «чёрный мужик из Окленда, ему 32».

«Мы с ним сошлись на том, что плавать нужно меньше, но с бóльшим качеством. Плюс свои фишки. Детей я тоже тренирую примерно по такой, скажем так, спринтерской системе», – рассказал Сомов.



Кстати, этот самый Пьянки приехал с россиянином в Париж, куда Евгений неожиданно отобрался в мае на турнире в Атланте. Там он побил рекорд России на 100 м брассом и выполнил квалификационный норматив.

Из России с этим результатом его поздравил тренер Михаил Чернышов, который работал с ним в Питере, написал: «Навёл шороху», и друзья. Тот результат на родине не признали. Но сейчас, когда Евгений уже в центре событий, в Париже, вопрос о ратификации рекорда снова подняли.

«Пусть делают, что хотят. У меня результат есть, было бы супер, если бы засчитали, если нет – ничего страшного. Они уже два месяца проверяют длину бассейна. Наверное, кто-то вылетел туда, ходит измеряет линейкой (улыбается). Не расстроюсь, если не засчитают. Уже не слежу, отпустил ситуацию», – высказался Сомов после заплыва в Париже.



«Биться с топами, быть на пьедестале»

Выступление на Олимпийских играх для Евгения – это гигантский шаг вперёд не только в его личной спортивной карьере, но и в тренерском деле.

«Какое-то имя у меня всё равно есть: победитель первенства мира, чемпион NCAA. И сейчас ставка за персональный урок – $ 150. Но будь строчка про Олимпиаду, сразу же можно было бы поднимать в два раза. Да и устроиться на любую работу было бы куда проще. Легче было бы открыть школу плавания», – делился своими планами Сомов.



А ещё – жалел, что из-за бана сборная России не может выступить в эстафете.

«У нас бы собралась отличная эстафета: Климент, я, Минаков и какой-нибудь кролист. Это 100-процентная медаль на любом турнире», – уверен пловец.



Колесников, кстати, вспоминал бывшего товарища по сборной:

«Мы с ним знакомы с первого моего юношеского первенства Европы в Венгрии. Ездили с ним по юниорам на соревнования вплоть до 2018‑го. Потом так сложилось, что он уехал в США – учиться, плавать. Обычный парень. Меня удивило и порадовало, что после такого затишья он проплыл быстрее рекорда России. Это круто! И то, что он решил поехать на Олимпиаду — я к этому спокойно отношусь, это его выбор», – рассказал Колесников «Матч ТВ».



Свои спортивные цели Евгений обозначает так: «Выйти на международный уровень и соревноваться там. Биться с топами, быть на пьедестале».

До пьедестала Олимпиады Сомову пока далековато, но на международный уровень он определённо вышел. И говорить о себе заставил.