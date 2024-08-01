Призерка ОИ Кирпичникова объяснила смену гражданства

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова, выступающая за команду Франции, прокомментировала завоевание серебряной медали на дистанции 1500 метров вольным стилем на Олимпиаде в Париже. Газета.Ru

«Это офигеть чего! Я ради этого меняла спортивное гражданство, все еще в шоке. Я сделала это, чтобы быть на пьедестале. Я мечтала о третьем месте, а сейчас я вторая!» — заявила Кирпичникова. Чемпионат.com

Пловчиха отметила, что ее «никогда в жизни так не поддерживала публика». Спортсменка рассказала, что выступает под французским спортивным гражданством всего год, но ее «поддерживали как свою». News.ru