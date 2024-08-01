Стало известно, сколько заработал Маршан за три золотые медали на ОИ

Министерство спорта Франции сообщило о призовых, которые получат представители страны-хозяйки соревнований Олимпийских игр — 2024 в Париже за места на пьедестале почёта. Обладатели золотой, серебряной и бронзовой медали будут премированы соответственно € 80 тыс., € 40 тыс. и € 20 тыс. Такую же сумму выплатят персоналу спортсменов.

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Таким образом, первый в истории Франции трёхкратный олимпийский чемпион в плавании Леон Маршан за все победы на Играх-2024 уже заработал € 320 тыс. На домашних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) он победил на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом и баттерфляем. Все победные результаты француза стали новыми олимпийскими рекордами. На Олимпиаде-2024 Леон Маршан ещё планирует проплыть дистанцию 200 м комплексом.

«Мы снова увеличили эти бонусы. Это значительно больше, чем было раньше. Я очень горжусь, что мы приняли решение присудить такой же уровень премиальных тренерскому штабу. Когда спортсмен выигрывает золотую медаль, то получает € 80 тыс., но тренерский персонал также приложил для этого немало усилий, которые нужно вознаградить», — приводит слова министра спорта Франции RMC Sport.



На Играх в Токио-2020 призовые бонусы для французских спортсменов составляли € 65 тыс., € 25 тыс. и € 15 тыс. соответственно.