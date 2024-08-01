Сомов высказался о решении Чикуновой и Колесникова не ехать на ОИ в Париже

Российский пловец Евгений Сомов прокомментировал решение российских пловцов Евгении Чикуновой и Климента Колесникова не ехать на Олимпийские игры в Париже.

© Чемпионат.com

– А если бы на моём месте сейчас стояла Женя Чикунова или Колесников, что бы им сказал?

– У каждого своё мнение. Если ребята не захотели поехать, у меня с этим никаких проблем нет. Читал, такой же вопрос задавали Клементу, он сказал, что никаких проблем нет. У меня так же. Если ребята считают, что нет, не надо, — пожалуйста. Если они считают, что надо поехать, — пожалуйста. Опять же, у каждого на этот счёт своё мнение. Я захотел, я поехал. Тем более, Клемент уже ездил, зарабатывал медали, у него немного другая ситуация, у меня – своя. Каждый от своей ситуации выбирает, как он хочет двигаться. Но у меня с этим никаких проблем нет, — приводит слова Сомова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.