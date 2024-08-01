Российская пловчиха назвала причину смены гражданства

Российская пловчиха рассказала, ради чего поменяла гражданство
Выступающая за Францию пловчиха Анастасия Кирпичникова призналась, что сменила российское спортивное гражданство на французское ради олимпийских медалей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
По данным портала, накануне 24-летняя Кирпичникова завоевала серебро Игр в Париже на дистанции 1500 м вольным стилем.
«Я все еще в шоке. Ради этого я и меняла спортивное гражданство — чтобы быть на олимпийском пьедестале. Если честно, мечтала о бронзе, потому что Симона Квадарелла все эти годы была второй за Кэти Ледеки. А теперь я вторая!» — отметила спортсменка.
По ее словам, нигде и никогда публика так сильно не поддерживала ее, как на этой Олимпиаде. Она добавила, что французы болели за нее, как за свою, хотя она «всего лишь год как француженка».
Кирпичникова уточнила, у нее есть хейтеры, как во Франции, так и в России. Вместе с тем, уточнила она, «большинство людей поддерживает» ее решение.
Напомним, что спортсменка в составе сборной России завоевала серебро чемпионата мира на короткой воде, два серебра и бронзу на чемпионатах Европы и три золота на чемпионатах Европы на короткой воде. Спортивное гражданство на французское она сменила в мае 2023 года.