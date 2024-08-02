Итальянский пловец раскритиковал условия проживания на Олимпиаде

Итальянец Томас Чеккон, завоевавший золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров брассом, раскритиковал условия проживания в олимпийской деревне. Слова спортсмена приводит La Repubblica.

«В деревне нет кондиционера, очень жарко, кормят плохо. По этой причине многие спортсмены съехали. Сначала идёт дождь, потом настаёт жара, мы не высыпаемся. И вода в бассейне медленная. От этого всего устаёшь, это не проходит без последствий», — высказался Чеккон.



На Олимпиаде-2024 в Париже итальянец стал первым на дистанции 100 метров брассом на спине и третьим в эстафете вольным стилем.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.