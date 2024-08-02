Итальянский пловец раскритиковал условия проживания на Олимпиаде

Олимпийский чемпион на дистанции 100 м на спине итальянец Томас Чеккон подверг критике условия проживания в Олимпийской деревне. RT на русском

«В деревне нет кондиционера, очень жарко, кормят плохо. По этой причине многие спортсмены съехали. Сначала идет дождь, потом настает жара, мы не высыпаемся. И вода в бассейне медленная. От этого всего устаешь, это не проходит без последствий», — высказался Чеккон. Газета.Ru

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Чемпионат.com