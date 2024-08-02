Банки, лед, иглы: необычные методы лечения спортсменов на ОИ-2024

Олимпийские игры являются местом для демонстрации не только спортивных умений, но и наиболее необычных методов лечения, польза которых наукой пока не доказана. Как пишет Hi-news.ru, альтернативная медицина пользуется большой популярностью в спорте: атлеты регулярно ищут различные способы укрепить здоровье, а также избавиться от боли после полученных травм.

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Олимпиада в Париже не стала исключением. Спортсмены в очередной раз продемонстрировали свою тягу к нетрадиционным и во многом сомнительным методам лечения.

Вакуумная терапия

Лечение вакуумом не является новшеством для Олимпийских игр. На пике популярности оно было на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Кроме того, широко этот метод применяли и в СССР, где банки ставили при острых респираторных вирусных заболеваниях наряду с другим распространенным в те времена народным средством — горчичниками.

Метод основан на постановке банок с разряженным давлением, которые буквально присасываются к телу. Создание резкого перепада давления оказывает влияние на кожу, мышечные ткани и кровеносные сосуды. Считается, что банки ускоряют кровообращение и лимфоток, а также улучшают питание и насыщение тканей кислородом.

Криотерапия

Хитом среди олимпийцев на ОИ-2024 стала криотерапия. Она подразумевает принятие ледяных ванн или посещение специальных холодильных камер. Участвующие в Олимпиаде федерации запросили в общей сложности 16 тысяч тонн льда на сумму в 2,7 млн долларов США. При этом поставить удалось лишь 650 тонн, однако этот показатель в 10 раз превышает количество льда, требовавшееся три года назад на Играх в Токио.

Ледяные ванны действительно могут помочь в лечении некоторых заболеваний: например, теплового удара. Однако их польза для укрепления организма не доказана. Кроме того, они могут нанести вред: низкие температуры приводят к замедлению регенерации тканей и ухудшению восстановления после травм.

Остеопатия

Остеопатия — еще одно направление альтернативной медицины без научного обоснования. В ее основе лежит утверждение о том, что в здоровье человека решающее значение имеют связи между органами и мышечно-скелетной структурой. Путем нажатия на определенные части тела, растягивания тканей и акупунктурой остеопаты якобы помогают устранять имеющиеся проблемы в организме и восстановиться. Остеопатия настолько популярна в спорте, что подобные специалисты включены в состав федераций и команд официальной олимпийской клиники, ежедневно наблюдающей за спортсменами.

При этом в научной среде этот метод вызывает споры. Ряд научных работ показал, что определенные направления остеопатии не дают никакого эффекта. В частности, остеопатические манипуляции никак не спасают от болей в пояснице, что доказало исследование от 2021 года, проведенное на 400 пациентах.

Почему же тогда спортсмены практикуют эти сомнительные методы? Причина заключается в желании спортсменов получить какое-то преимущество для своего организма. Кроме того, определенную роль в этом играет эффект самовнушения.