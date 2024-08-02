Грузинского дзюдоиста дисквалифицировали на Олимпиаде

Дзюдоиста из Грузии Гурама Тушишвили дисквалифицировали за неспортивное поведение в четвертьфинальном поединке в весовой категории свыше 100 килограммов, где он был против француза Тедди Ринера. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в Международной федерации дзюдо (IJF).

После поражения от 12-кратного чемпиона мира Тедди Ринера Тушишвили толкнул поднимавшегося с татами соперника и положил ему руку на лицо. За это спортсмена также отстранили от участия в смешанных командных соревнованиях.

— Поскольку поведение грузинского дзюдоиста противоречило «духу дзюдо», для расследования ситуации была немедленно созвана специальная дисциплинарная комиссия, — говорится в материале IJF на их официальном сайте.



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