Ласицкене заняла третье место на турнире "Новая высота" в Москве

Победительница Олимпиады 2021 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене заняла третье место на турнире "Новая высота". Соревнования проходили в спорткомплексе "Салют-Гераклион" в Москве.

Ласицкене стала третьей с результатом 1,88 м. Первое место заняла Мария Кочанова (1,91 м). Второй с таким же результатом стала Дарья Слепова.

27 июля Ласицкене вышла на первый старт после травмы, заняв на турнире в Москве четвертое место. До этого спортсменка не принимала участия ни в одном турнире летнего сезона, последний раз она выходила на старт в конце февраля, когда в Москве проходил чемпионат России по легкой атлетике в помещении.

У мужчин победу одержал Данил Лысенко, показавший результат 2,31 м. Атлет не сумел взять высоту 2,34 м. Высота 2,33 м является нормативом отбора на чемпионат мира 2025 года в Токио.

Серия международных турниров "Новая высота", организатором которых является Ласицкене, стартовала 3 августа в Москве, 31 августа на площади города Прохладного состоится второй этап соревнований. Единоличные победители турниров получат по 300 тыс. рублей, серебряные призеры - по 200 тыс., обладатели бронзовых наград - по 100 тыс.