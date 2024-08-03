Российская пловчиха: для меня в приоритете только секунды

Российская пловчиха Евгения Чикунова отреагировала на новость о том, что ее будут объявлять как двукратную победительницу чемпионок Олимпиады. Слова спортсменки приводит "Матч ТВ".

"Для меня всегда в приоритете только секунды. Мое главное достижение - официальный рекорд мира, и моя цель - совершенствоваться в результате. Это всё, о чём я думаю, когда выхожу на старт", - заявила пловчиха.



В финале Кубка России в Казани 19-летняя Чикунова проплыла 100 и 200 м брассом быстрее, чем победительницы Игр 2024 года на этих дистанциях южноафриканка Татьяна Смит и американка Кейт Дуглас.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.