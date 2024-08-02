Пропускающую Игры Чикунову решили объявлять как «победительницу чемпионок Олимпиады»

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что российскую пловчиху Евгению Чикунову будут официально объявлять как «двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр‑2024». Об этом сообщает «Матч.тв».

По словам Сальникова, такое решение было принято из-за того, что в финале Кубка России Чикунова показала лучший результат, чем победительницы Олимпийских игр в Париже из ЮАР и США Татьяна Смит и Кейт Дугласс. Кроме того, подобное объявление получит и российский пловец Евгений Рылов.

«На ближайшее четырехлетие на всероссийских соревнованиях будем объявлять Чикунову как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр‑2024, Евгения Рылова — как двукратного олимпийского чемпиона и победителя серебряного призера Игр в Париже», — заявил Сальников.



Ранее стало известно, что Чикунова получит по 1 миллиону рублей за выполнение каждого олимпийского норматива на Чемпионате России.