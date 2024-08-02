Леон Маршан с рекордом выиграл еще одно золото Олимпиады

Французский пловец Леон Маршан выиграл золото Олимпийских игр в Париже (Франция) на дистанции 200 м комплексом. Маршан проплыл дистанцию за 1.54,06, установив новый олимпийский рекорд.

Серебряную медаль на 200 м комплексом завоевал британец Данкан Скотт с результатом 1.55,31. Бронза — у олимпийского чемпиона Токио-2020 китайского пловца Шунь Вана.

Для Маршана это четвёртая золотая медаль домашней Олимпиады-2024. Ранее он побеждал на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом и 200 м баттерфляем. Во всех своих чемпионских заплывах француз установил олимпийские рекорды.

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Маршан принёс сборной Франции 10-ю медаль на домашней Олимпиаде-2024. У британцев 27-я медаль, у команды Китая — 30-я. Китайцы лидируют в медальном зачёте Игр в Париже.