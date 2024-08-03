Спортсменка из Беларуси завоевала серебро в прыжках на батуте на Олимпиаде в Париже

Белоруска Виолетта Бордиловская взяла серебряную награду в прыжках на батуте. Она уступила лишь сопернице из Великобритании, передает телеканал «МИР 24».

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Для 19-летней Виолетты эта Олимпиада стала дебютной. В финале спортсменка показала хороший результат и принесла Беларуси первую медаль парижских игр. После соревнований девушка призналась, что ей удалось собраться в самый нужный момент.

«Все внимание у меня было в моих прыжках. Кто там сидит, кто что говорит, какого цвета зал, кто там что еще делает – все это абсолютно неважно. Лучше сконцентрироваться на том, что ты сейчас будешь делать, какие будешь исправлять ошибки», – рассказала серебряная медалистка Олимпиады в Париже Виолетта Бордиловская.



Свои поздравления белорусской спортсменке направил президент страны Александр Лукашенко.