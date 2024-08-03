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Футболисты Аргентины и Франции устроили драку на Олимпиаде

Игроки сборных Франции и Аргентины по футболу устроили драку на поле после 1/4 матча мужского олимпийского турнира. Об этом сообщило агентство RMC Sport.

Футболисты Аргентины и Франции устроили драку на Олимпиаде
© Lenta.ru

Инцидент произошел после того, как французская команда одержала победу со счетом 1:0. Отмечается, что конфликт на поле длился несколько минут, а затем продолжился в подтрибунном помещении.

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В июле сообщалось, что Федерация футбола Франции (FFF) обратится с жалобой в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за спетой игроками сборной Аргентины песни расистского содержания.

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